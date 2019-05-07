Смертельне селфі. В Запорізькій області загинув 15-річний підліток, який намагався зробити фото на залізничному мосту. І все - заради омріяних лайків у соцмережах.

Подробиці жахливого випадку - в нашому сюжеті.

У школі, де навчався 15-річний Кирило, сьогодні день жалоби. Юнака тут майже всі знали й любили, він закінчував дев'ятий клас.

"Завжди посміхався. Добрий, отзивчивий. Було там таке, хлопчачі такі шалості, може десь там закурили з хлопцями. А тут, я навіть не знаю, яка його сила туди потягла", - розповідає Олександр Маслов, директор школи №3 міста Василівка.

А потягнуло Кирила разом із компанією однолітків ось на цей залізничний міст, що на околиці райцентру Василівка. Тут затока Дніпра і чудові краєвиди. Задля красивої світлини школяр вирішив видертися на саму конструкцію мосту. Там, де під напругою залізничні дроти.

"Просто ему друг говорит, "залезь, там фотки будут получше". Так сказали… Ну, дальше ветер, его замотало. Он взялся за кабель и его током убило", - розповідає Шаміль, учень школи №3 міста Василівка.

Коли на місце прибула "швидка", медики лише констатувати смерть хлопця.

"Насколько я слышала, что он стоял на верху, на мосту. Ну и решил пройти по верху моста. Схватился за электрический провод одной рукой. И второй - за железный мост", - зазначила Анжела Вайло, фельдшер швидкої допомоги міста Василівка.

У школі кажуть, хлопця згубило бажання зібрати лайки через ефектне і не стандартне фото - це зараз популярна течія серед підлітків.

За кілька днів до трагедії Кирило фотографувався на дахах багатоповерхівок. Сьогодні з хлопцем попрощалися рідні та друзі. У поліції з'ясовують усі обставини нещасного випадку. І вкотре закликають - не наражати себе на небезпеку, бо навіть мільйон лайків не вартує життя.