70 мільярдів гривень - саме стільки, за підрахунками експертів, заборгували українці за комунальні послуги, і ця сума буде лише зростати, адже з травня в Україні розпочався другий етап монетизації субсидій і без пільг можуть залишитися тисячі сімей.

Вирішити цю проблему, на думку експертів, можливо, лише зменшивши ціни на газ та демонополізувавши ринок житлово-комунальних послуг.

"Усі реформи, так звані, які зараз відбуваються з монетизацією пільг і субсидій - це виключно експеримент, результати якого поки що невідомі. Ми маємо зараз певні статистичні дані, але лише за підсумками березня місяця, офіційні дані, це дані опубліковані "Держстатом", - так от, там сказано, що заборгованість населення зросла", - зазначив Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

"Основними постраждалими, скажем так, більш жорстких умов стали родини заробітчан. Тому що чорним по білому було написано в цих правилах, якщо в родині є хоча б одна непрацююча людина, яка не сплачує ЄСВ, то ця родина в цілому позбавляється права на отримання субсидій.

Якщо врахувати всі витрати на видобуток нашого українського газу, на його транспортування, зберігання, на виплату всіх рент, податків, і навіть порахували 30 відсотків прибутку чистого "Нафтогазу" зверху, то виходить найбільша ціна для населення за український газ не більше, ніж 3,5 тис. гривень за куб. Тобто, вдвічі менше, ніж зараз його ціна", - підкреслив Андрій Павловський, експерт соціальних питань.