Кабмин утвердил главу Налоговой службы [ Редактировать ]
Правительство утвердило кандидатуру Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы, передает "УНН".
Комиссия высшего корпуса государственной службы после заключительного этапа конкурсного отбора рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Сергея Верланов Председателем Государственной налоговой службы.
Ранее сообщалось, что Гройсман сделал заявление о российских паспортах на Донбассе.
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