Инаугурация Зеленского: Волкер выступил с заявлением [ Редактировать ]
На инаугурацию президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация "высшего уровня представительства". Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Би-би-си".
"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - отметил Волкер.
При этом он не уточнил перечень лиц, которые должны прибыть на инаугурацию.
"Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что дату инаугурации Зеленского могут отложить.
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