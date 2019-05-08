Инаугурация Зеленского: дату могут отложить [ Редактировать ]
В команде Владимира Зеленского не исключают, что инаугурация новоизбранного президента Украины может состояться в июне. Об этом заявил член команды Зеленского Александр Данилюк, передает "Униан".
По его словам, на инаугурации ждут лидеров стран-партнеров Украины, с многими уже есть предварительные договоренности о приезде.
"Мы ждем 14 мая решение парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством. Она может быть с 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы", - заявил Данилюк.
По словам политика, от назначенной даты будет зависеть состав гостей мероприятия.
Мировые лидеры имеют напряженный график. Они не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари. Требуется определенное время, чтобы их пригласить, чтобы они могли спланировать свой приезд. Поэтому ждем 14 мая, а затем определяемся.
"Мы бы хотели видеть на инаугурации лидеров наших стран-партнеров, со многими у нас уже есть предварительные договоренности и приглашения", - добавил Данилюк.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали два проекта об инаугурации Зеленского. Также новоизбранный президент выступил с заявлением о роспуске парламента.
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