Согласно предварительным итогам голосования, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Уже через месяц лидер партии "Слуга народа" официально примет присягу на верность народу Украины и приступит к обязанностям президента страны. Вместе с тем, украинцы познакомятся и с первой леди - Еленой Зеленской. Супруга Владимира Зеленского станет самой молодой первой леди Украины, а сам Владимир - самым молодым президентом страны. 25 января Владимиру Зеленскому исполнился 41 год, как и Елене, которая отпраздновала свой день рождения в феврале.

Девичья фамилия Елены - Кияшко, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. Кроме того, будущие супруги учились в одной школе, но в параллельных классах. Однако, Елена и Владимир познакомились только тогда, когда уже поступили в университет. По словам друзей, Зеленский долго добивался расположения своей будущей супруги.

Пара поженилась спустя восемь лет. У Зеленских двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл - в 2013 году. По образованию Елена - архитектор, однако по специальности она практически не работала ни дня. Она быстро втянулась в творческую жизнь мужа и стала помогать с написанием сценариев для студии "Квартал - 95".

Фото: Reuters

Кроме того, ей также принадлежит 0,01% в компании "Студия Квартал-95". Также наряду с Владимиром она указана как бенефициар этой компании. Елена откровенно призналась журналистам, что была против того, чтобы ее муж баллотировался в президенты Украины. Однако она активно участвовала в жизни предвыборного штаба.

Елена Зеленская также призналась, что пока не знает, чем будет заниматься в роли первой леди Украины. По ее словам, она хотела бы быть подальше от политики. Елена отметила, что будет готова редактировать президентские речи мужа.