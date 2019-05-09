Президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций. Об этом говорится в заявлении президента США, сообщается на сайте Белого дома.

В частности, будет заблокировано имущество определенных лиц и запрещен вывоз или реэкспорт определенных товаров.

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"Жестокость существующего режима и притеснение сирийского народа представляют угрозу не только самой Сирии, но и региону в целом", - говорится в заявлении.

Ранее в США резко раскритиковали Россию за решение выдачи российских паспортов на Донбассе. Также по этому вопросу высказался и действующий президент Украины Петр Порошенко.