Трамп продлил санкции против Сирии [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций. Об этом говорится в заявлении президента США, сообщается на сайте Белого дома.
В частности, будет заблокировано имущество определенных лиц и запрещен вывоз или реэкспорт определенных товаров.
"Жестокость существующего режима и притеснение сирийского народа представляют угрозу не только самой Сирии, но и региону в целом", - говорится в заявлении.
Ранее в США резко раскритиковали Россию за решение выдачи российских паспортов на Донбассе. Также по этому вопросу высказался и действующий президент Украины Петр Порошенко.
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