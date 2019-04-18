С 1 июня 2019 года Россия расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

По его словам, будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в прошлом году составила 250 млн долларов.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь", - добавил Медведев.

Кроме того, Россия ввела запрет на поставки в Украину российской нефти и нефтепродуктов.