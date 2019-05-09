Євроінтеграція і втілення Угоди про асоціацію з ЄС є пріоритетами для української влади - Володимир Гройсман

Володимир Гройсман на зустрічі з єврокомісаром з питань політики сусідства Йоганесом Ганом заявив, що євроінтеграція і втілення Угоди про асоціацію з ЄС і надалі будуть пріорітетом номер один для української влади