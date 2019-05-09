В Евросоюзе одобрили декларацию о защите единой Европы [ Редактировать ]
Лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу, где проходит Неформальный саммит глав государств, сообщает "УНН".
По итогам переговоров в ходе Неформального саммита глав государств, который проходит 9 мая, в День Европы, в Румынии, принята Декларация Сибиу. Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам ЕС о будущем Европы.
Прежде всего, речь идет о совместной защите и приверженности европейскому образу жизни, а также демократии и верховенству права.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза обсудит ситуацию в Украине.
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