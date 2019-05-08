Совет Евросоюза обсудит ситуацию в Украине [ Редактировать ]
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе. Об этом говорится в справочном материале по случаю проведения Совета Евросоюза на уровне глав МИД, размещенном на сайте Совета ЕС.
Главными темами встречи министров станут ситуация в Ливии, африканском регионе Сахель, а также дальнейшее развитие инициативы "Восточное партнерство".
Кроме того, сказано, что в числе прочих вопросов министры иностранных дел стран-членов ЕС рассмотрят ситуацию в Венесуэле.
"Они, вероятно, также рассмотрят тему Украины после второго тура президентских выборов, состоявшегося 21 апреля 2019 года, а также тему российского указа, который позволяет в упрощенной форме выдавать паспорта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Евросоюзе полностью прекратили выпуск банкнот. Также в ЕС приняли решение в ответ России на строительство "Северного потока-2".
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