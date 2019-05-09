Приметы на 10 мая: что нельзя делать [ Редактировать ]
В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы - младшего брата Иосифа Обручника.
Иисуса Христа Симеон встретил уже в зрелом возрасте, но сразу в Него уверовал и стал одним из 70-ти апостолов. В 63 году его избрали в епископы Иерусалима. При правлении императора Траяна (98-117) римскому правителю донесли, что Симеон происходит из рода царя Давида (тогда римляне уничтожали всех потомков этого рода). В 107 году язычники схватили святого, который к тому времени был уже столетним старцем, и после долгих истязаний распяли на кресте.
Обычаи 10 мая
В народе святого апостола Симеона прозвали Семеном ранопашцем, потому что в это время практически повсеместно начиналась пора активного приготовления земли к посеву. С пахотой связано немало поговорок. Вот некоторые из них:
Считалось, что теплый день 10 мая несет больным здоровье. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка. Нельзя было в этот день ругаться с близкими.
Толкование снов с 9 на 10 мая
Сон с 9 на 10 мая предвещает события ближайшего будущего. Важно и то, что вы видели в сновидении:
- искры - к перемене погоды;
- драку - к спокойной и размеренной жизни;
- много крови - появится кровный враг;
- себя в лавровом венке - к почету и богатству;
- нести корзину - к досаде;
- цветы поливать - к новому роману;
- вареники лепить - ко лжи;
- тушить пожар - примиритесь с врагом;
- подвозить попутчика - к неприятной обязанности;
- ехать на осле - к славе и почету;
- выворачивать шубу - к безденежью;
- обувь подбивать - в дороге случится неприятность;
- кашлять или слышать, как кто-то кашляет - к похолоданию;
- мазать хлеб маслом - заключите выгодную сделку;
- разговаривать на иностранном языке - что-то вас шокирует;
- ноги брить - к покойнику;
- в воду плевать - к прибыли;
- лепить из глины - к обману.
Сновидение, приснившееся днем 10 мая, вещее. Оно скоро исполнится.
Приметы на 10 мая
- Ясный восход солнца сулит ветреное лето.
- Если выпал дождь добрый, то хлеба будет амбар полный.
- Облака по небу быстро плывут - к затяжному ненастью.
- Сова кричит - к похолоданию.
- Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь.
- Вечером в низинах появился туман к потеплению.
- Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли - к заморозкам.
Узнайте также, гороскоп на неделю с 6 по 12 мая для всех знаков зодиака.
по теме
Приметы на 9 мая: что категорически нельзя делать
9 мая православная церковь вспоминает святого Василия и праведную Глафиру Амасийскую, в народе этот день называют Глафира Горошница
Приметы на 8 мая: что нельзя делать в день Марка
В народном календаре дата 8 мая получила названия Марк, Марков день, Марк ключник
Приметы на 7 мая: что нельзя делать в Евсеев день
В народном календаре дата 7 мая получила названия Евсеев день, Евсей – овсы отсей, Савва
Радоница 7 мая: что нельзя нести на кладбище
Радоница - день поминовения усопших, установленный во вторник второй недели после Пасхи. В этом году Радоница приходится на 7 мая
Приметы на 6 мая: что нельзя делать в Юрьев день
Ежегодно 6 мая христиане всего мира вспоминают святого Юрия или Георгия Победоносца