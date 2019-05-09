В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы - младшего брата Иосифа Обручника.

Иисуса Христа Симеон встретил уже в зрелом возрасте, но сразу в Него уверовал и стал одним из 70-ти апостолов. В 63 году его избрали в епископы Иерусалима. При правлении императора Траяна (98-117) римскому правителю донесли, что Симеон происходит из рода царя Давида (тогда римляне уничтожали всех потомков этого рода). В 107 году язычники схватили святого, который к тому времени был уже столетним старцем, и после долгих истязаний распяли на кресте.

Обычаи 10 мая

В народе святого апостола Симеона прозвали Семеном ранопашцем, потому что в это время практически повсеместно начиналась пора активного приготовления земли к посеву. С пахотой связано немало поговорок. Вот некоторые из них:

Считалось, что теплый день 10 мая несет больным здоровье. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка. Нельзя было в этот день ругаться с близкими.

Толкование снов с 9 на 10 мая

Сон с 9 на 10 мая предвещает события ближайшего будущего. Важно и то, что вы видели в сновидении:

искры - к перемене погоды;

драку - к спокойной и размеренной жизни;

много крови - появится кровный враг;

себя в лавровом венке - к почету и богатству;

нести корзину - к досаде;

цветы поливать - к новому роману;

вареники лепить - ко лжи;

тушить пожар - примиритесь с врагом;

подвозить попутчика - к неприятной обязанности;

ехать на осле - к славе и почету;

выворачивать шубу - к безденежью;

обувь подбивать - в дороге случится неприятность;

кашлять или слышать, как кто-то кашляет - к похолоданию;

мазать хлеб маслом - заключите выгодную сделку;

разговаривать на иностранном языке - что-то вас шокирует;

ноги брить - к покойнику;

в воду плевать - к прибыли;

лепить из глины - к обману.

Сновидение, приснившееся днем 10 мая, вещее. Оно скоро исполнится.

Приметы на 10 мая

Ясный восход солнца сулит ветреное лето.

Если выпал дождь добрый, то хлеба будет амбар полный.

Облака по небу быстро плывут - к затяжному ненастью.

Сова кричит - к похолоданию.

Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь.

Вечером в низинах появился туман к потеплению.

Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли - к заморозкам.

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