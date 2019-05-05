Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.

Овен

Всю неделю удача будет на вашей стороне, поэтому – самое время воплощать заветные мечты. Выяснится, кто ваш истинный друг, а кто – враг. Не уклоняйтесь от домашних забот и общения с детьми, будьте в курсе всех семейных событий.

Любовь. Не помешает добавить в отношения романтики и нежности.

Здоровье. Следует воздержаться от излишних физических нагрузок.

Финансы. Сможете найти выход из самых затруднительных ситуаций.

Телец

Запутанная и непростая во многих отношениях неделя, однако ее итоги порадуют – если будете уверены в себе. В самых сложных ситуациях получите поддержку людей, от которых ее вовсе не ожидали.

Любовь. Взаимоотношения улучшатся и подарят положительные эмоции.

Здоровье. Нередки головные боли и проблемы со сном, особенно у тех, кто работает много и пренебрегает отдыхом.

Финансы. Придется побороться за свое благосостояние.

Близнецы

Вы не должны быть категоричны в оценках своих партнеров, иначе потеряете их расположение и упустите шанс добиться желаемого результата. Повышенное внимание к деталям, борьба с рассеянностью и небрежностью – ваши помощники.

Любовь. Успех будет зависеть только от того, насколько вы решительны и смелы.

Здоровье. За свое здоровье можете не беспокоиться.

Финансы. Серьезно подумайте над целесообразностью ваших расходов.

Рак

На этой неделе вероятно обострение недоверчивости и подозрительности. Кого-то постигнет разочарование, а кто-то и вовсе впадет в хандру. Не ищите виновных – у всех бывают непростые моменты в жизни, и каждый имеет право на ошибку.

Любовь. В личной жизни особенных перемен не предвидится.

Здоровье. Стоит избегать переохлаждений и сквозняков.

Финансы. В эти дни стабильности в данной сфере ждать не стоит.

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Лев

Сумеете быть внимательными слушателями и доброжелательными собеседниками. Ожидаются успешные переговоры и перспективное сотрудничество. Не стоит бояться перемен, они только к лучшему. Высока вероятность хороших новостей и сюрпризов.

Любовь. На этой неделе будьте готовы к долгожданному признанию.

Здоровье. Пора отдохнуть и решить проблемы со здоровьем.

Финансы. Есть шансы получить желаемое.

Дева

Вас не напугать никакими трудностями. Определяя свое место в новом коллективе, не забывайте о таких понятиях, как долг, справедливость и добрые человеческие отношения. Не стоит недооценивать опыт и возможности – как свои, так и окружающих.

Любовь. Возможно, нахлынут воспоминания из далекого прошлого, которые повлияют на настоящее.



Здоровье. Не надо искать в себе недуги, которых нет.

Финансы. Вероятны некоторые заминки в решении денежных вопросов.

Весы

Успешно справитесь с проблемами, которые тормозят карьерный рост. Вы наконец-то наберетесь смелости и возьмете на себя ответственность за принятие важных решений. Произойдут изменения в лучшую сторону в отношениях с окружающими. Эта неделя – время подведения промежуточных итогов.

Любовь. Не бойтесь сделать ошибку, но избавьтесь от нерешительности.

Здоровье. Проблемы есть, и они не так просты, как может показаться.

Финансы. Обустройство дома может привести к крупным расходам.

Скорпион

Если не слишком уверены в своих силах и возможностях, обретете твердую почву под ногами только с помощью своих друзей или партнеров. Возможны неординарные ситуации. Но вы успешно преодолеете все трудности.

Любовь. Что-то подскажет, что не стоит открыто проявлять свои чувства.



Здоровье. Необходимо следить за рационом, не забывая о продуктах, содержащих кальций и фосфор.

Финансы. Не самое удачное время для операций с землей или недвижимостью.

Стрелец

Действуйте дипломатично и разумно, не повторяя старых ошибок. Так проще понимать мотивы и чувства других. Не исключены интересные и полезные поездки. Возможны встречи с людьми, которых давно не видели.

Любовь. В отношениях будет властвовать страсть.

Здоровье. В этой сфере как нельзя лучше: прилив сил и прекрасное самочувствие.

Финансы. Повремените с принятием решений, связанных с крупными вложениями.

Козерог

Не спешите с "благими намерениями" в отношении малознакомых людей, особенно если никто вас не просит. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Не принимайте «неудачные» шутки на свой счет и исключите командный тон из общения.

Любовь. В партнере манят загадочность и неординарность.

Здоровье. Резкие перепады настроения могут привести к упадку сил, бессоннице и даже нервным срывам.

Финансы. Высока вероятность денежных поступлений.

Водолей

Появится склонность идеализировать себя, окружающих и даже происходящее вокруг. Зато удастся найти творческий подход к любой работе. Однако действовать начинайте только в том случае, если просчитаны все "за" и "против".

Любовь. Общение с близким человеком будет складываться непросто, потребуется терпение.

Здоровье. Закаляйтесь, но осторожно: переохлаждение чревато простудой.

Финансы. Не стоит "рваться в бой", материальных перемен не предвидится.

Рыбы

Некоторые намерения останутся неосуществленными, особенно если связаны с чужими делами. Эффективность сотрудничества невысока. Кто-то из вас даже почувствует давление окружающих. Нельзя ссориться: помириться будет чрезвычайно трудно.

Любовь. Заветные чувства останутся скрытыми, а слова – невысказанными.

Здоровье. Остерегайтесь гиподинамии и переедания.

Финансы. Вы озабочены достаточно сложными проблемами. Но сумеете найти их решение. По материалам tv.ua.

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