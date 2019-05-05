Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.
Овен
Всю неделю удача будет на вашей стороне, поэтому – самое время воплощать заветные мечты. Выяснится, кто ваш истинный друг, а кто – враг. Не уклоняйтесь от домашних забот и общения с детьми, будьте в курсе всех семейных событий.
- Любовь. Не помешает добавить в отношения романтики и нежности.
- Здоровье. Следует воздержаться от излишних физических нагрузок.
- Финансы. Сможете найти выход из самых затруднительных ситуаций.
Телец
Запутанная и непростая во многих отношениях неделя, однако ее итоги порадуют – если будете уверены в себе. В самых сложных ситуациях получите поддержку людей, от которых ее вовсе не ожидали.
- Любовь. Взаимоотношения улучшатся и подарят положительные эмоции.
- Здоровье. Нередки головные боли и проблемы со сном, особенно у тех, кто работает много и пренебрегает отдыхом.
- Финансы. Придется побороться за свое благосостояние.
Близнецы
Вы не должны быть категоричны в оценках своих партнеров, иначе потеряете их расположение и упустите шанс добиться желаемого результата. Повышенное внимание к деталям, борьба с рассеянностью и небрежностью – ваши помощники.
- Любовь. Успех будет зависеть только от того, насколько вы решительны и смелы.
- Здоровье. За свое здоровье можете не беспокоиться.
- Финансы. Серьезно подумайте над целесообразностью ваших расходов.
Рак
На этой неделе вероятно обострение недоверчивости и подозрительности. Кого-то постигнет разочарование, а кто-то и вовсе впадет в хандру. Не ищите виновных – у всех бывают непростые моменты в жизни, и каждый имеет право на ошибку.
- Любовь. В личной жизни особенных перемен не предвидится.
- Здоровье. Стоит избегать переохлаждений и сквозняков.
- Финансы. В эти дни стабильности в данной сфере ждать не стоит.
Лев
Сумеете быть внимательными слушателями и доброжелательными собеседниками. Ожидаются успешные переговоры и перспективное сотрудничество. Не стоит бояться перемен, они только к лучшему. Высока вероятность хороших новостей и сюрпризов.
- Любовь. На этой неделе будьте готовы к долгожданному признанию.
- Здоровье. Пора отдохнуть и решить проблемы со здоровьем.
- Финансы. Есть шансы получить желаемое.
Дева
Вас не напугать никакими трудностями. Определяя свое место в новом коллективе, не забывайте о таких понятиях, как долг, справедливость и добрые человеческие отношения. Не стоит недооценивать опыт и возможности – как свои, так и окружающих.
- Любовь. Возможно, нахлынут воспоминания из далекого прошлого, которые повлияют на настоящее.
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- Здоровье. Не надо искать в себе недуги, которых нет.
- Финансы. Вероятны некоторые заминки в решении денежных вопросов.
Весы
Успешно справитесь с проблемами, которые тормозят карьерный рост. Вы наконец-то наберетесь смелости и возьмете на себя ответственность за принятие важных решений. Произойдут изменения в лучшую сторону в отношениях с окружающими. Эта неделя – время подведения промежуточных итогов.
- Любовь. Не бойтесь сделать ошибку, но избавьтесь от нерешительности.
- Здоровье. Проблемы есть, и они не так просты, как может показаться.
- Финансы. Обустройство дома может привести к крупным расходам.
Скорпион
Если не слишком уверены в своих силах и возможностях, обретете твердую почву под ногами только с помощью своих друзей или партнеров. Возможны неординарные ситуации. Но вы успешно преодолеете все трудности.
- Любовь. Что-то подскажет, что не стоит открыто проявлять свои чувства.
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- Здоровье. Необходимо следить за рационом, не забывая о продуктах, содержащих кальций и фосфор.
- Финансы. Не самое удачное время для операций с землей или недвижимостью.
Стрелец
Действуйте дипломатично и разумно, не повторяя старых ошибок. Так проще понимать мотивы и чувства других. Не исключены интересные и полезные поездки. Возможны встречи с людьми, которых давно не видели.
- Любовь. В отношениях будет властвовать страсть.
- Здоровье. В этой сфере как нельзя лучше: прилив сил и прекрасное самочувствие.
- Финансы. Повремените с принятием решений, связанных с крупными вложениями.
Козерог
Не спешите с "благими намерениями" в отношении малознакомых людей, особенно если никто вас не просит. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Не принимайте «неудачные» шутки на свой счет и исключите командный тон из общения.
- Любовь. В партнере манят загадочность и неординарность.
- Здоровье. Резкие перепады настроения могут привести к упадку сил, бессоннице и даже нервным срывам.
- Финансы. Высока вероятность денежных поступлений.
Водолей
Появится склонность идеализировать себя, окружающих и даже происходящее вокруг. Зато удастся найти творческий подход к любой работе. Однако действовать начинайте только в том случае, если просчитаны все "за" и "против".
- Любовь. Общение с близким человеком будет складываться непросто, потребуется терпение.
- Здоровье. Закаляйтесь, но осторожно: переохлаждение чревато простудой.
- Финансы. Не стоит "рваться в бой", материальных перемен не предвидится.
Рыбы
Некоторые намерения останутся неосуществленными, особенно если связаны с чужими делами. Эффективность сотрудничества невысока. Кто-то из вас даже почувствует давление окружающих. Нельзя ссориться: помириться будет чрезвычайно трудно.
- Любовь. Заветные чувства останутся скрытыми, а слова – невысказанными.
- Здоровье. Остерегайтесь гиподинамии и переедания.
- Финансы. Вы озабочены достаточно сложными проблемами. Но сумеете найти их решение. По материалам tv.ua.
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