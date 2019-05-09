В США испытали межконтинентальную ракету (видео) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 9 мая, в США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом на Facebook сообщает базы ВВС Ванденберг.
Ракета была запущена в 0:40 по местному времени.
По словам полковника Криса Баркомба, отвечавшего за испытания, запуск должен был продемонстрировать готовность американской армии в западных районах страны к защите интересов США в в рамках политики ядерного сдерживания.
Напомним, 9 мая КНДР запустила неизвестные снаряды.
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