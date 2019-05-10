Українець намагався вивезти до Румунії близько 10 тисяч пачок цигарок [ Редактировать ]
Близько 10 тисяч пачок цигарок намагався вивезти українець до Румунії. Товар чоловік заховав на дні причепу вантажівки з пило-матеріалами.
Знахідку виявили прикордонники Мукачівського загону на пункті пропуску "Дякове". Порушника затримали.
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