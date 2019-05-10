Перед стартом игры в журналистку попали мячом (видео) [ Редактировать ]
Случай произошел в эфире одного из испанских телеканалов перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы "Валенсия" – "Арсенал", передает "Сегодня".
Журналистка на бровке стадиона "Месталья" общалась со студией в прямом эфире в тот момент, когда футболисты разминались. Неожиданно ей в голову прилетел мяч. Девушка пропала из кадра. Как сообщает Marca, позже журналистка вернулась в эфир. Она с юмором восприняла произошедшее и подтвердила, что с ней все в порядке.
Ранее сообщалось, что клуб "Динамо" подписал контракт с безработным футболистом, а также что капитан "Челси" со скандалом покидает клуб.
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