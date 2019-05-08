Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что "Динамо" заключил контракт с 18-летним Джозефом Окоро. Он находился на просмотре в лагере вице-чемпионов Украины последние две недели, передает "Сегодня".

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Ранее о рослом парне, рост которого 190 см, сообщалось, что он может сыграть на позиции центрального защитника, а также опорного хавбека. "Поздравляю Джозефа, - написал в своем Twitter Дмитрий Селюк. – Уверен, что за него мне стыдно не будет".

Ранее сообщалось, что капитан "Челси" со скандалом покидает клуб, а также что Трамп стал чемпионом мира по снукеру.