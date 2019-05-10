Миллионы американцев подписали петицию за импичмент Трампа [ Редактировать ]
Более 10 млн жителей Соединенных Штатов Америки подписали петицию с требованием начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Документ вскоре будет передан в Конгресс. Об этом сообщает NBC News.
За объявление импичмента президенту США выступили организации Need to Impeach, Free Speech For People, CREDO, MoveOn, Democracy for America, Women March, Courage Campaign, а представители этих групп провели митинг у Капитолия.
"Я всегда говорю людям - это ваша Палата представителей, вы говорите нам, что делать", - сказала, поддерживая митингующих, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.
В марте Тлаиб внесла резолюцию, призывающую юридический комитет выяснить, должна ли палата представителей инициировать процедуру импичмента Трампа.
Сейчас противники Трампа призывают к немедленному запуску процедуры. "10 миллионов людей хотят защитить нашу демократию. 10 миллионов человек хотят, чтобы мы поддерживали Конституцию США", - написала позже Рашида Тлаиб в Twitter.
Ранее мы писали о том, что США могут вторгнутся в Венесуэлу.
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