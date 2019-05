Более 10 млн жителей Соединенных Штатов Америки подписали петицию с требованием начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Документ вскоре будет передан в Конгресс. Об этом сообщает NBC News.

За объявление импичмента президенту США выступили организации Need to Impeach, Free Speech For People, CREDO, MoveOn, Democracy for America, Women March, Courage Campaign, а представители этих групп провели митинг у Капитолия.

"Я всегда говорю людям - это ваша Палата представителей, вы говорите нам, что делать", - сказала, поддерживая митингующих, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.

В марте Тлаиб внесла резолюцию, призывающую юридический комитет выяснить, должна ли палата представителей инициировать процедуру импичмента Трампа.

Сейчас противники Трампа призывают к немедленному запуску процедуры. "10 миллионов людей хотят защитить нашу демократию. 10 миллионов человек хотят, чтобы мы поддерживали Конституцию США", - написала позже Рашида Тлаиб в Twitter.

