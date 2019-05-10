В США, в штате Калифорния на базе Кэмп-Педелтон перевернулась легкая бронированная машина, в результате морской пехотинец погиб. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Авария произошла во время тренировки. В броневике находились еще шестеро морских пехотинцев, они пострадали и были госпитализированы. Серьезных травм они не получили.

Отмечается, что такой же инцидент с опрокидыванием автомобиля произошел на этой базе в прошлом месяце. Тогда перевернулся внедорожник MRZR. Погиб морской пехотинец, штаб-сержант Джошуа Брайка.

Напомним, ранее на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.