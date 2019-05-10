Российские паспорта на Донбассе: Порошенко обратился к Меркель [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о паспортах для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в пятницу, 10 мая.
Также в контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников.
Порошенко отметил, что за последние пять лет украинско-немецкое партнерство достигло стратегического уровня. Он особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны правительства Германии и лично канцлера, включая проведение реформ, в частности, децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.
В свою очередь, Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ в Украине.
Канцлер выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.
Меркель заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины
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