Совсем скоро 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. По информации западного издания TMZ, накануне суррогатная мать, вынашивающая малыша для звездной пары, была доставлена в родильное отделение одной из больниц. Очевидцы утверждают, что Ким и Канье уже навестили суррогатную мать в госпитале, и теперь с нетерпением ждут появления ребенка на свет.

Пол будущего малыша уже известен - это будет мальчик. Первая информация оскором пополнении в семье Кардашьян и Уэста появилась в начале январе 2019 года. Как и в случае с младшей дочерью Чикаго, звездные родители снова решили прибегнуть к услугам суррогатной матери - врачи запретили Ким беременеть по состоянию здоровья. Оплодотворенный эмбрион остался у пары еще с прошлого раза, однако теперь его вынашивала другая суррогатная мать.

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Не так давно в одном из интервью Ким Кардашьян рассказывала, что они с Канье делают все возможное, чтобы успеть подготовить детскую до появления сына на свет. Звезда также призналась, что очень волнуется перед первой встречей с малышом.

"Я очень волнуюсь, но пытаюсь держать себя в руках! Не ожидала, что это случится так скоро". - сообщила журналистам Ким.

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