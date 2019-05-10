Instagram начинает блокировку хештегов с ложной информацией о прививках, сообщает Engaget.

Соцсеть и раньше бокировала хэштеги, которые содержали fake news про вакцины, к примеру - #vaccinescauseautism (вакцины вызывают аутизм) и #vaccinescauseaids (вакцины вызывают СПИД).

Теперь же бану подвергнут и те хэштеги, которые используются противниками вакцин для распространения ложных заявлений.

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К примеру, если противники прививок будут использовать #vaccines1234 для распространения ложной информации - хештег будет заблокирован.

После блокировки поиск контента или организаций, связанных с ним, становится практически невозможным. Попытка кликнуть на него или найти в поиске не даст никаких результатов.

Тем временем в Украине собирают подписи под петицией за отмену блокировки "ВКонтакте".