Instagram объявил войну противникам вакцин [ Редактировать ]
Instagram начинает блокировку хештегов с ложной информацией о прививках, сообщает Engaget.
Соцсеть и раньше бокировала хэштеги, которые содержали fake news про вакцины, к примеру - #vaccinescauseautism (вакцины вызывают аутизм) и #vaccinescauseaids (вакцины вызывают СПИД).
Теперь же бану подвергнут и те хэштеги, которые используются противниками вакцин для распространения ложных заявлений.
К примеру, если противники прививок будут использовать #vaccines1234 для распространения ложной информации - хештег будет заблокирован.
После блокировки поиск контента или организаций, связанных с ним, становится практически невозможным. Попытка кликнуть на него или найти в поиске не даст никаких результатов.
Тем временем в Украине собирают подписи под петицией за отмену блокировки "ВКонтакте".
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