В Германии планируют штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей от кори [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей от кори. Об этом он заявил в комментарии газете "Bild am Sonntag".
По словам Шпана, он разработал законопроект, которым предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививку, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать детей, у которых нет прививки от кори, в детские сады.
"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - утверждает министр.
Согласно его инициативе, родители, чьи дети уже ходят в детсады и школы, а также те, кто только собирается туда, должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации или документ, удостоверяющий ее невозможность медицинским причинам.
По оценкам Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93% детей. Шпан хочет, чтобы таких было не менее 95%, чтобы остановить распространение болезни.
За первые 10 недель 2019 году в Германии сообщили о 203 случаях кори.
Ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии кори.
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