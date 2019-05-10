Известная украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram показала снимок, на котором позирует в постели, а рядом лежит букет цветов.

Несмотря на то, что подпись к фото абсолютно нейтральная, многие подписчики решили, что таким образом Никитюк намекнула на новые отношения.

"Доброе утро, сплюхи! У меня вопрос?!? Что вы делаете когда просыпаетесь первым делом?? -2 стакана воды? -рассол? -музычка?!? А потом и вода и рассол и кофе и работа???", - поинтересовалась шоувумен.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однако в то время как одни подписчики поспешили ответить на вопрос телеведущей, другие заподозрили, что у Леси Никитюк новый бойфренд: "Такс. Стоп. Букет-намек на нового жениха?".

Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк показала фото в постели, а также обнаженная Леся Никитюк взбудоражила сеть.