Обнаженная Леся Никитюк взбудоражила сеть (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram пикантное фото. На снимках звезда позирует в прозрачных штанах, украшенных стразами. Специфические брюки провокационно оголяют ноги и ягодицы Никитюк.
Кроме того, Леся поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый образ.
Реакцию юзеров соцсети долго ждать не пришлось: "Леся не балуйся", "Сексуально", "Очень смело!", "Агонь в агне", "Образ супер!", "Решила похвастаться попкой?", "Круто, смело, офигенно", "Ого, хороша".
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала фото в постели, а также молодая жена Цекало похвасталась фигурой в бикини.
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Леся Никитюк показала фото в постели
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не теряет возможности продемонстрировать пикантные фото
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