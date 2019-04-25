Известная украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram пикантное фото. На снимках звезда позирует в прозрачных штанах, украшенных стразами. Специфические брюки провокационно оголяют ноги и ягодицы Никитюк.

Кроме того, Леся поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый образ.

Реакцию юзеров соцсети долго ждать не пришлось: "Леся не балуйся", "Сексуально", "Очень смело!", "Агонь в агне", "Образ супер!", "Решила похвастаться попкой?", "Круто, смело, офигенно", "Ого, хороша".

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала фото в постели, а также молодая жена Цекало похвасталась фигурой в бикини.