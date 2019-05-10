Инаугурация Зеленского: в Раде предложили новую дату [ Редактировать ]
Депутат Верховной рады Украины Александр Сугоняко зарегистрировал новый проект постановления №10270-4 об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится на сайте парламента.
Так, постановление "О проведении Верховной радой Украины торжественного заседания по случаю принятия присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года" было зарегистрировано 10 мая.
Последний этап прохождения документа - проект получен ВРУ и передан на рассмотрение руководству.
Ранее сообщалось, что дату инаугурации Зеленского могут отложить.
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