У Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию [ Редактировать ]
Информация о возможном участии президента США Дональда Трампа в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского является закрытой. Об этом "Украинским новостям" сообщил спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков.
"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - сказал он изданию. По его словам, как уже сообщил спецпредставитель США Курт Волкер, представительство США на инаугурации будет на самом высоком уровне.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский приехал в гости к родителям. А также Зеленский провел беседу с главой МВФ.
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