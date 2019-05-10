Латвія визнала депортацію кримських татар - геноцидом. До 75-х роковин трагедії - Сейм країни ухвалив заяву, в якій йдеться про те, що радянська влада - цілеспрямовано знищувала культурний спадок кримських татар та будь-які згадки про історичну приналежність цього народу до території півострова.

Також латвійські парламентарі засудили незаконну анексію Криму та нинішні утиски кримських татар з боку Росії. І закликали міжнародне співтовариство стежити за ситуацією на окупованому півострові.