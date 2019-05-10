Волкер сделал резкое заявление по России [ Редактировать ]
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - отметил Волкер.
Ранее Волкер сделал заявление касательно инаугурации Владимира Зеленского.
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