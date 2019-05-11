Глава Facebook Марк Цукерберг встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Цукерберг сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что стороны обсудили новые правила и нормы для интернета. В частности, говорили о сбалансированное представление информации, безопасность, конфиденциальность данных, а также предотвращению вмешательства в выборы.



"Наши системы теперь активно проявляют 65% ненавистнических высказываний, которые мы снимаем еще до того, как о них сообщили - по сравнению с 24% год назад", - отметил глава Facebook.

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Цукерберг также сообщил, что французское правительство дало рекомендации относительно того, какой контент можно считать вредным.



"Это наше первое официальное сотрудничество по вопросам регулирования с правительством, и мы надеемся, что этот процесс сработает для других стран", - написал Цукерберг.

Ранее мы писали о том, что Facebook обвинили в продаже персональных данных пользователей.