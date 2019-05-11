В Киеве произошло жуткое ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу,10 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей на проспекте Воздухофлотском в Киеве, были госпитализированы двое водителей, у одного из них перелом ноги и травма головы, сообщили в пресс-службу ГСЧС Украины в Киеве.
"ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения, водителя одно из них было зажато между панелью приборов и сиденьем. С помощью шанцевого инструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто. Пострадавшего с переломом ноги и травмой головы было передано бригаде скорой медицинской помощи, а также в шоковом состоянии была госпитализирована владелица другого авто", - говорится в сообщении.
Также пожарные смыли топливо с проезжей части, предупредив его возможно возгорание. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Раньше сообщалось о том, что священник снес женщину на "зебре". А в Днепре "лоб в лоб" столкнулись два Porsche.
по теме
Под Ивано-Франковском перевернулся бензовоз с 40 тоннами горючего
Ночью в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз, который перевозил почти 40 тонн горючего
Под Черновцами произошло жуткое тройное ДТП
В Черновицкой области случилось страшное ДТП, пострадали люди
Жуткое ДТП в Киеве: водитель потерял сознание за рулем (фото)
В понедельник, 22 апреля, в Киеве произошло смертельное ДТП
Макс Барских восстанавливается в клинике после жуткого ДТП
У Макса Барских подозрение на сотрясение мозга после ДТП в Лос-Анджелесе