В пятницу,10 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей на проспекте Воздухофлотском в Киеве, были госпитализированы двое водителей, у одного из них перелом ноги и травма головы, сообщили в пресс-службу ГСЧС Украины в Киеве.

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"ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения, водителя одно из них было зажато между панелью приборов и сиденьем. С помощью шанцевого инструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто. Пострадавшего с переломом ноги и травмой головы было передано бригаде скорой медицинской помощи, а также в шоковом состоянии была госпитализирована владелица другого авто", - говорится в сообщении.

Также пожарные смыли топливо с проезжей части, предупредив его возможно возгорание. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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