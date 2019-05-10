В Каменском Днепропетровской области на перекрестке проспектов Антошкина и Шевченко произошло страшное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2104 на полном ходу сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Водитель резко ускорился и не заметил пешехода. Пострадавшая проехала на капоте ещё несколько метров, после чего упала на дорогу.

Как пишет "Наше мисто", за рулем ВАЗа находился священник. На месте происшествия оказалась карета скорой помощи, которая, по счастью, пересекала тот же перекресток. О состоянии женщины медики не сообщают.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве в ДТП разбились военные. А в Днепре "лоб в лоб" столкнулись два Porsche.