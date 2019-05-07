Во вторник, 7 мая, около 11:30, в Днепре на Полтавской трассе столкнулись два Porsсhe Cayene. Предварительно, в результате ДТП пострадали 2 девушки, передает "Информатор".

Авария произошла на въезде в город. Первый Porsсhe двигался в направлении Днепра, а второй - ему навстречу и пытался повернуть налево, не пропустив первый.

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В аварии пострадали две девушки, которые ехали вместе с водителем в сторону Днепра. Скорая забрала одну из пострадавших с подозрением на переломы пальцев рук, вторую - с ушибами ног и шеи.

Ранее сообщалось, что пьяный депутат спровоцировал смертельное ДТП, а также на Прикарпатье упал с обрыва грузовик с туристами.