В пятницу утром, 10 мая, в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль "ВАЗ" и припаркованного грузовика "МАН", в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В полиции сообщают, что погибшие - военнослужащие. Правоохранители сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии. Полиция открыла уголовное производство.

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"По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился у правого края проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Волыни в смертельное ДТП попал школьный автобус, а также в Днепре "лоб в лоб" столкнулись два Porsche.