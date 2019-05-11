Маски для лица из яйца заменят огромное количество дорогостоящей косметики и помогут поддержать кожу лица в отличном состоянии. В зависимости от добавленных ингредиентов и частей куриного яйца, яичные маски для лица справятся со многими проблемами кожи разных возрастов и типов, сообщает портал arabio.

Яичные маски для сухой кожи:

Смягчающая яичная маска для лица из желтка и меда. К желтку добавьте 1 ст. л. растопленного меда, все ингредиенты тщательно перемешайте до однородного состояния и нанесите на лицо, примерно на 20 минут.

К желтку добавьте 1 ст. л. растопленного меда, все ингредиенты тщательно перемешайте до однородного состояния и нанесите на лицо, примерно на 20 минут. Омолаживающая яичная маска для лица из желтка и оливкового масла. Возьмите желток и добавьте к нему 1 ст. л. оливкового масла, взбейте энергичными движениями полученную массу венчиком или миксером. Нанесите на кожу на четверть часа.

Возьмите желток и добавьте к нему 1 ст. л. оливкового масла, взбейте энергичными движениями полученную массу венчиком или миксером. Нанесите на кожу на четверть часа. Тонизирующая яичная маска для лица из желтка. К взбитому желтку добавьте по 1 ст. л. сока цитрусовых фруктов, перемешайте. Нанесите на марлю полученную смесь и положите на лицо минут на 10-15. Смойте, нанесите крем.

К взбитому желтку добавьте по 1 ст. л. сока цитрусовых фруктов, перемешайте. Нанесите на марлю полученную смесь и положите на лицо минут на 10-15. Смойте, нанесите крем. Питательная маска с желтком. Эта маска активно питает, увлажняет и смягчает кожу лица. Поэтому больше всего показана представительницам, имеющих сухую, тонкую и чувствительную кожу лица. Для ее приготовления вам нужно растопить на водяной бане 1 ст. л. меда, затем добавить к нему по 1 ч. л. натурального йогурта и сливочного масла. Все составляющие перемешать и нанести на кожу лица и шеи, после 30 минут смыть теплой водой.

Яичные маски для жирной кожи:

Тонизирующая и очищающая яичная маска из белка с лимонным соком. Для приготовления маски отделите белок от желтка, взбейте до густой пены при помощи венчика или миксера. Добавьте к белку 1 ст. л. лимонного сока, перемешайте и нанесите на лицо. Подержите такую маску 10 минут.

Для приготовления маски отделите белок от желтка, взбейте до густой пены при помощи венчика или миксера. Добавьте к белку 1 ст. л. лимонного сока, перемешайте и нанесите на лицо. Подержите такую маску 10 минут. Яичная маска из белка с глиной от черных точек. Для даной маски из яйца и глины разведите теплой водой 1 ст. л. зеленой (голубой, белой или черной) глины до пастообразного состояния. Отдельно взбейте белок до образования пены и добавьте к глиняной пасте. Все ингредиенты перемешайте и нанесите на кожу лица на 15-20 минут. После данной маски рекомендовано применение крема для смягчения кожи.

Для даной маски из яйца и глины разведите теплой водой 1 ст. л. зеленой (голубой, белой или черной) глины до пастообразного состояния. Отдельно взбейте белок до образования пены и добавьте к глиняной пасте. Все ингредиенты перемешайте и нанесите на кожу лица на 15-20 минут. После данной маски рекомендовано применение крема для смягчения кожи. Яичная маска из белка от морщин. Эта яичная маска подтягивает кожу, корректирует овал лица и борется со вторым подбородком, а в совокупности с желатином и другими тонизирующими компонентами уберет еще и морщинки. Для приготовления маски из белка от морщин, залейте 1 ст. л. пищевого желатина 2 ст. л. воды, оставьте на 15 минут, для набухания желатина, а потом растопите его на водяной бане. Параллельно взбейте белок одного яйца до образования пены и добавьте его к желатину, капните пару капель эфирного масла розы, перемешайте и нанесите на лицо и шею. Время для маски 30-40 минут.

Эта яичная маска подтягивает кожу, корректирует овал лица и борется со вторым подбородком, а в совокупности с желатином и другими тонизирующими компонентами уберет еще и морщинки. Для приготовления маски из белка от морщин, залейте 1 ст. л. пищевого желатина 2 ст. л. воды, оставьте на 15 минут, для набухания желатина, а потом растопите его на водяной бане. Параллельно взбейте белок одного яйца до образования пены и добавьте его к желатину, капните пару капель эфирного масла розы, перемешайте и нанесите на лицо и шею. Время для маски 30-40 минут. Питательная яичная маска из белка и крахмала.Добавьте к белку, предварительно взбитого до пены, 1 ст. л. картофельного крахмала и 1 ч. л. глицерина или сока алоэ. Нанесите полученную смесь на лицо и подержите 20-30 минут.

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