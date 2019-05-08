Детокс может быть не всем доступным. Особенно если посещать, как советуют специалисты, спа-салоны. Однако и в домашних условиях можно провести процедуру по очищению организма, передают "Новости Ю".

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Ванна с морской солью

Морская соль в сочетании с водой и эфирными маслами может сотворить с вашим организмом настоящие чудеса. Достаточно только добавить в ванну 150-200 граммов морской соли, 7-10 капель эфирного масла (лучше розмарина или кедра). Полежав в ней всего полчаса, вы ощутите расслабление. Благодаря маслам можно будет вывести лишнюю жидкость из организма, ускорить обмен веществ, снять усталость и мышечное напряжение.

Контроль водно-солевого баланса

Для поддержания электролитного баланса, выведения токсинов и приведения в порядок пищеварения необходимо ежедневно выпивать нужное количество воды. Это отличный способ детокса для очищения организма. Нужно выпивать не менее двух литров воды.

Детокс-маска

С ее помощью можно избавить кожу от воздействия пыли, грязи, сухости воздуха, разных других загрязнителей. Лучше всего в таких целях использовать глину, которая может привести к отличному эффекту. В частности, она отлично очищает, мягко скрабирует кожу, заживляет мелкие ранки, снимает воспаления и улучшает тургор кожи.

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