Цены в Украине: в НБУ назвали причину повышения [ Редактировать ]
Ускорение потребительской инфляции в апреле 2019 года до 8,8% в годовом измерении произошло в результате влияния цен на сырые продукты и топливо. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).
По оценкам регулятора, действие указанных факторов исчезнет в ближайшие месяцы, а инфляция продолжит снижаться в соответствии с прогнозом НБУ и приближаться к цели 5% +/- 1 п.п. в 2020 году.
"Фактический показатель инфляции несколько превысил траекторию прогноза… Это было обусловлено действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украине, а также возникновением ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания в результате их ограниченного предложения", - сказано в сообщении.
В Нацбанке добавили, что рост цен на овощи "борщевого набора", прежде всего на лук и белокочанную капусту, был обусловлен ажиотажным спросом на фоне недостаточного предложения этих продуктов в Украине и странах-импортерах. Причины - слабый урожай прошлого года и сравнительно неблагоприятные погодные условия в апреле текущего года.
Ранее стало известно, что подорожало в Украине больше всего, а также при каком условии возможно снижение цены на газ.
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