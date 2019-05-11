В четверг, 9 мая, умерла знаменитая российская актриса Нелли Корниенко. Об этом сообщили на официальном сайте Малого театра в Москве, в котором звезда служила на протяжении последних 60 лет.

"Малый театр постигло горе - 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год… Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству. Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким замечательной актрисы, а также всем поклонникам её безграничного таланта", - указано в заявлении.

В Малом театре Нелли Корниенко начала работать в 1959. Начала с небольших ролей, но благодаря таланту, привлекательной внешности и харизме смогла стать главной звездой десятков спектаклей в будущем. Корниенко сыграла более 50 ролей за свою карьеру.

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