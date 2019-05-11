Скончался знаменитый сценарист [ Редактировать ]
В США скончался сценарист лент о человеке-пауке Элвин Сарджент. На момент смерти кинематографисту было 92 года. Смерть наступила по естественным причинам, о чем пишет Deadline.
На момент своей кончины Сарджент находился в собственном доме в Сиэтле. Дата похорон не разглашается.
Родственники покойного призвали его поклонников не тратить деньги на цветы, а оказать помощь фонду, который борется против рака. Его соучредителем была супруга сценариста, которая умерла в 2011 году.
Элвин Сарджент родился в 1927 году. Карьера его стартовала на телевидении, где он сочинял сценарии для сериалов. Среди наиболее известных телевизионных шоу, над которыми работал Сарджент, являются Бен Кейси, Шоссе 66 и другие.
Помимо этого, он работал над фильмами "Человек-паук 2", "Человек-паук 3: Враг в отражении", "Новый человек-паук" и "Бумажная луна".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева едва не погибла. А в России насмерть сбили известную телеведущую.
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