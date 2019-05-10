Елена Кравец обескуражила поклонников элегантным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская актриса Елена Кравец часто радует поклонников новым фото. В этот раз шоувумен опублковала фото из Турции, куда она вместе с коллегами отправилась на гастроли.
Поклонники Кравец не остались равнодушными и восхищенно писали:
"Восхищаюсь Вами!!!Вы нереальная красотка", "Самая самая красивая", "Шикарная женщина", "Какая вы женственная и красивая! Смотреть - не насмотреться!".
Звезды шоу-бизнеса также восхитились новым фото Елены:
"Красивущая!!", - написала певица Оля Полякова.
"Ленуся, ты нереальной красоты человек!!!! Люблю", - прокомментировала телеведущая Маша Ефросинина.
Раньше сообщалось о том, что Кравец показала своих подросших детей. Она также рассказала о своих тайных желаниях.
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