Известная украинская актриса Елена Кравец часто радует поклонников новым фото. В этот раз шоувумен опублковала фото из Турции, куда она вместе с коллегами отправилась на гастроли.

Поклонники Кравец не остались равнодушными и восхищенно писали:

"Восхищаюсь Вами!!!Вы нереальная красотка", "Самая самая красивая", "Шикарная женщина", "Какая вы женственная и красивая! Смотреть - не насмотреться!".

Звезды шоу-бизнеса также восхитились новым фото Елены:

"Красивущая!!", - написала певица Оля Полякова.

"Ленуся, ты нереальной красоты человек!!!! Люблю", - прокомментировала телеведущая Маша Ефросинина.

Раньше сообщалось о том, что Кравец показала своих подросших детей. Она также рассказала о своих тайных желаниях.