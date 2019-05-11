В поединке 28 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском" принимало луганскую "Зарю".

Несмотря на выходной день и отличную солнечную погоду, болельщиков на столичном стадионе собралось не так уж и много. Тем не менее команды, как в и последней личной встрече, продемонстрировали яркий и зрелищный футбол, который точнопришелся по душе 18257 человекам.

После потери очков в матче с "Александрией" столичный коллектив практически лишился шансов на завоевание золотых медалей чемпионата, а вот для подопечных Вернидуба эта игра была еще одной возможностью зацепиться за 4-е место в таблице.

Футболисты "Зари" сами усугубили ситуацию: минимально уступив "Мариуполю" в домашнем поединке, они подпустили "азовцев" на расстояние 2 баллов, которые буквально "растворились" после победы последних над ФК "Львов" (2:0).

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Киевляне повели в счете уже на 11-й минуте. Русин отозвался на прострел Цыганкова с левого фланга и отправил мяч в сетку ворот Никиты Шевченко. Быстрый гол спутал планы луганчанам, которые шесть минут спустя могли пропустить во второй раз. Тогда Цыганков на правом фланге накрутил двух защитников, но помешал вратарь, переправив кожаного на угловой.

"Бело-синие" заметно превосходили в классе своих оппонентов на поле. "Заря" выглядела практически беззубой и большую часть игрового времени вынуждена была защищаться.

Под занавес первого тайма Русина вывели на рандеву с Шевченко, однако нападающий "динамовцев" не сумел переиграть кипера гостей.

Во второй половине игры "бело-синие" устроили навалу на ворота "Зари". Счет мог стать разгромным и даже до неприличия. Вместо этого пропустили киевляне. В добавленное время Силас заработал опасный штрафной, и сам же его реализовал.

"Динамо" - "Заря" - 1:1

Голы: Русин, 11 - Силас, 90.

Напомним, ФИФА запретила футбольному агенту работать во всем мире.