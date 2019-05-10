Лондонский "Челси", обыгравший в серии одиннадцатиметровых немецкий "Айнтрахт" (1:1, 4:3 - по пен.), не только вышел в финал Лиги Европы, но и установил исторический рекорд турнира.

Гранд английского футбола сумел довести свою беспроигрышную серию в еврокубках до 17 поединков (15 побед и 2 ничьи). Последний раз "аристократы" проигрывали шесть лет назад в четвертьфинале "Рубину" (2:3). Тем не менее, им удалось завоевать трофей второго по престижности турнира Старого Света.

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До "Челси" рекорд принадлежал мадридскому "Атлетико", который не проигрывал в Лиге Европы на протяжении 15 матчей в 2011-2012 годах.

Отметим, что в финале турнира "пенсионеры" встретятся с еще одним лондонским коллективом - "Арсеналом", обыгравшим по сумме двух матчей "Валенсию" (7:3).

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