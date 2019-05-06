В Мексике разбился самолет с болельщиками [ Редактировать ]
В Мексике потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601. Об этом сообщает местный портал Milenio.
На борту воздушного судна находились 18 пассажиров и три члена экипажа.
Правоохранительные органы сообщили, что центр управления потерял связь с частным лайнером 5 мая днем. Крушение произошло в горах на территории муниципалитета Монклова.
Воздушное судно выполняло полет из Лас-Вегаса в Монтеррей. Пассажиры самолета возвращались с боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, бой состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.
К поиску самолета привлечены военнослужащие и спасатели.
Ранее мы писали о том, что вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, стало известно, что на борту находилась гражданка Украины.
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