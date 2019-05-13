Нумерологи утверждают, что имя имеет свое вибрирующее число, которое можно узнать с помощью перевода всех букв имени в цифры. Существует специальная таблица, которая переводит буквы в цифры.

Рассмотрим на примере. Имя Мария - это набор цифр 5, 1, 9, 1, 6. Эти цифры нужно сложить - получается 22. Затем упростить: 2+2 = 4. Четверка - число имени.

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Значение чисел

Один

Единица - символ целей и амбиций. Человек с таким числом имени - лидер, который полон оригинальных идей и не боится рисковать. Такие люди находят неординарные выходы из сложных ситуаций, любят руководить и зачастую упрямы. Им присущи частая смена настроения и импульсивность.

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Два

У людей с числом имени 2 очень развита интуиция. Они часто нуждаются в коллективе единомышленников и поддержке. "Двойки" нередко поддаются сомнениями и колебаниям, любым способом оттягивая принятие важных решений. Они выступают в роли миротворцев, которые предпочитают избегать конфликтных ситуаций. У них изменчивый характер, а еще такие люди часто сталкиваются с эмоциональной нестабильностью и беспокойством.

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Три

"Тройки" - оптимисты, которые легко становятся душой компании. Они разносторонне развиты, оригинальны, дружелюбны и всегда хотят быть в центре внимания. Такие люди очень эмоциональны и иногда легкомысленны, часто не доводят дела до конца. Они не умеют прощать серьезные обиды и считают себя несчастными, если не находят друзей.

Четыри

Число 4 символизирует прочность, надежность и стабильность. Люди с этим числом имени трудолюбивы и стрессоустойчивы. Они добиваются огромных высот в карьере, зачастую выбирая техническую сферу работы. "Четверки" не теряются в экстремальных ситуациях, обладают хорошими манерами и ставят превыше всего свои моральные ценности.

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Пять

Люди с числом имени 5 свободолюбивы - они не переносят каких-либо ограничений, не любят работать по графику и во всем проявляют свою независимость. "Пятерки" обожают путешествия, перемены и ненавидят постоянство. Им необходимо всегда быть в курсе событий и держать руку на пульсе. Эти люди очень непредсказуемы.

Шесть

"Шестерки" - хорошие советчики. У них развито чувство долга, они надежды, любят жить в гармонии и умеют сочувствовать другим. Такие люди непредвзяты, часто добиваются всеобщего признания, что помогает им обеспечить успешную карьеру в политике и на руководящих должностях. Они эгоистичны и всегда довольны собой. При этом человек с числом имени 6 очень требователен к себе.

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Семь

Люди с числом имени 7 любят одиночество. Их притягивают мистика, магия и разные духовные учения. Зачастую "семерки" живут в своем мире, склонны к самокопанию и подозрительно относятся к окружающим. Это высокоинтеллектуальные и проницательные люди. Они всегда стремятся к совершенству, добиваются доминирующих позиций и активно отстаивают собственное мнение. Им присущ максимализм.

Восемь

8 - число материального успеха. Люди с этим числом имени обладают волевым характером, огромной энергией и авторитетом. Они рассудительны и требовательны. Любят иметь дело с масштабными проектами и способны достигать желаемого без особых усилий. Успешны в бизнесе и, бывает, страдают манией величия. Способны возродить с новой силой то, что все остальные уже забыли.

Девять

"Девятки - свободные художники. Они любят гармонию, неконфликтны и щедры по отношению к другим. Это сильные личности с высоким творческим потенциалом. Люди с числом имени 9 впечатлительные идеалисты, правда, в финансовых вопросах они бывают небрежны. Они - борцы за права людей.

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