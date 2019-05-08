Нумерология: что означает последняя цифра вашего года рождения [ Редактировать ]
Последняя цифра года рождения человека обладает уникальным смыслом. Чтобы его расшифровать, нужно обратиться к древнекитайскому календарю. По нему каждый момент времени подчиняется одной из пяти стихий: Воде, Земле, Огню, Воздуху и Дереву. Они, в свою очередь, влияют на характер, привычки и способности человека. Рассказываем, что означают эти цифры.
0-1: стихия - Метал
Люди, родившиеся в стихии Металла, очень целеустремленные: они точно знают, чего хотят, и всегда готовы отстоять свою точку зрения. У них сильный характер, а иногда и слишком высокие требования к себе и окружающим. Чаще всего такие люди не проявляют особых эмоций, ведут себя сдержанно и всегда тактичны, из-за чего может показаться, что они холодны к другим. Человек Металла стремится к материальному благополучию и роскоши. А еще их не пугают одиночество и тяжелые условия жизни.
2-3: стихия - Вода
Представители этой стихии эмоциональны и проницательны. Они обладают хорошей интуицией и часто склонны к манипуляции. Такие люди бывают скрытными и не любят раскрывать свои секреты окружающим. Они обладают хорошей фантазией и дипломатическими качествами. Поэтому чаще всего они выбирают творческие профессии или становятся дипломатами. Такой человек - не только хороший организатор, но и исполнитель. Однако он нередко пассивен и склонен потакать своим прихотям.
4-5: стихия - Дерево
Люди, родившиеся в стихии Дерева, очень щедры и открыты всему новому. Они любят познавать мир и очень трудолюбивы, а иногда даже слишком, поэтому им нужно уметь правильно расслабляться. Нередко они взваливают на себя слишком многое, не рассчитывая собственных сил. Они хорошие друзья, на которых всегда можно положиться. Человек Дерева обладает даром убеждения, но почти никогда не использует его в своих целях. Этот дар, кстати, может помочь ему добиться успеха во всем, что он задумает. Такие люди не гонятся за деньгами и разными излишествами, от чего они могут стать зависимы, так это от других людей.
6-7: стихия - Огонь
"Огненные" люди очень энергичны, харизматичны и темпераментны. Они любой ценой добиваются своих целей, обладают азартом и жаждой к победе. Также эти люди не выносят одиночества и любят постоянно двигаться вперед. Именно поэтому они нередко выбирают роль руководителей. В общении человек Огня эгоистичен, очень эмоционален, а зачастую даже агрессивен. Он часто нетерпелив и своенравен.
8-9: стихия - Земля
Представители этой стихии очень ответственны и заботливы. Они никогда не оставят без внимания своих родных и друзей, требуя от них взаимности. Эти люди обладают хорошей интуицией, которая нередко помогает им увидеть разные перспективы и трезво оценить ситуацию. Они любят контролировать и решать проблемы шаг за шагом. Правда, их нередко страшит все новое, они - настоящие консерваторы. Человек Земли очень прямолинеен и упрям.
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