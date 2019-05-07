Нумерология: узнайте ваше тотемное животное [ Редактировать ]
Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Она помогает узнать главные черты характера человека, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. У каждого человека с самого рождения есть свое тотемное животное - покровитель. А с помощью нумерологии и гороскопа можно определить, под защитой какого тотемного животного находится каждый из нас.
Какое ваше тотемное животное по дате рождения:
10 декабря - 9 января
Для людей, родившихся в этот период, тотемное животное – медведь. Они мудры и всегда спокойны, правда, часто бывают ленивы и пассивны.
10 января - 9 февраля
В эти дни рождены люди с тотемом росомахи. Это сильные и очень организованные люди. Иногда они могут показаться слишком закрытым.
10 февраля - 9 марта
Этому месяцу соответствует тотем ворона. Люди, рожденные в эти дни, обладают хорошими творческими способностями и отличной интуицией. Они умеют прислушиваться к своему внутреннему миру, но иногда бывают слишком мечтательны.
10 марта- 9 апреля
В эти дни рождены люди с тотемом горностая. Люди этого тотема любят независимость и не обращают внимания на мнение других. Дружбу с ними завязать нелегко, они подпускают к себе только преданных и верных людей.
10 апреля- 9 мая
Датам в этом периоде соответствует тотем жабы. Самое главное для людей, рожденных в этот период, финансовое благосостояние. Для них важны стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
10 мая - 9 июня
В эти дни родились люди с тотемом кузнечика. Они позитивны, легки на подъем и умеют получать удовольствие даже от самых простых вещей.
10 июня - 9 июля
В этот месяц родились люди с тотемом хомяка. Они очень ленивы, однако, если у них появляется цель, они сделают все, чтобы ее добиться. Для них важно научиться бороться с собственной апатией.
10 июля - 9 августа
Датам этого месяца соответствует тотем улитки. Эти люди любят фантазировать, они буквально живут своим воображением. А еще они очень дружелюбные и верные.
10 августа - 9 сентября
В эти даты родились люди с тотемом муравья. Они очень трудолюбивы и практичны. Однако из-за этого в некоторых ситуациях могут быть упрямыми и педантичными.
10 сентября - 9 октября
В этот месяц рождены люди с тотемом сороки. Они - авантюристы, бывают ветреными. Несмотря на это, иногда они нерешительны. Их тотем помогает им преодолевать свои страхи.
10 октября - 9 ноября
Датам этого месяца соответствует тотем бобра. Это спокойные и закрытые люди, они любят самостоятельность. А еще им совсем не важно мнение других, они полагаются только на себя.
10 ноября - 9 декабря
В эти даты рождены люди с тотемом собаки. Они дружелюбны, верны и бескорыстны. Они готовы дарить добро окружающим, не ожидая ничего в ответ. Но из-за этого могут быть слишком доверчивы.
Узнайте также, что означают одинаковые числа на часах, а также какой у вас талисман по дате рождения.
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