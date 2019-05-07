Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Она помогает узнать главные черты характера человека, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. У каждого человека с самого рождения есть свое тотемное животное - покровитель. А с помощью нумерологии и гороскопа можно определить, под защитой какого тотемного животного находится каждый из нас.

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Какое ваше тотемное животное по дате рождения:

10 декабря - 9 января

Для людей, родившихся в этот период, тотемное животное – медведь. Они мудры и всегда спокойны, правда, часто бывают ленивы и пассивны.

10 января - 9 февраля

В эти дни рождены люди с тотемом росомахи. Это сильные и очень организованные люди. Иногда они могут показаться слишком закрытым.

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10 февраля - 9 марта

Этому месяцу соответствует тотем ворона. Люди, рожденные в эти дни, обладают хорошими творческими способностями и отличной интуицией. Они умеют прислушиваться к своему внутреннему миру, но иногда бывают слишком мечтательны.

10 марта- 9 апреля

В эти дни рождены люди с тотемом горностая. Люди этого тотема любят независимость и не обращают внимания на мнение других. Дружбу с ними завязать нелегко, они подпускают к себе только преданных и верных людей.

10 апреля- 9 мая

Датам в этом периоде соответствует тотем жабы. Самое главное для людей, рожденных в этот период, финансовое благосостояние. Для них важны стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

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10 мая - 9 июня

В эти дни родились люди с тотемом кузнечика. Они позитивны, легки на подъем и умеют получать удовольствие даже от самых простых вещей.

10 июня - 9 июля

В этот месяц родились люди с тотемом хомяка. Они очень ленивы, однако, если у них появляется цель, они сделают все, чтобы ее добиться. Для них важно научиться бороться с собственной апатией.

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10 июля - 9 августа

Датам этого месяца соответствует тотем улитки. Эти люди любят фантазировать, они буквально живут своим воображением. А еще они очень дружелюбные и верные.

10 августа - 9 сентября

В эти даты родились люди с тотемом муравья. Они очень трудолюбивы и практичны. Однако из-за этого в некоторых ситуациях могут быть упрямыми и педантичными.

10 сентября - 9 октября

В этот месяц рождены люди с тотемом сороки. Они - авантюристы, бывают ветреными. Несмотря на это, иногда они нерешительны. Их тотем помогает им преодолевать свои страхи.

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10 октября - 9 ноября

Датам этого месяца соответствует тотем бобра. Это спокойные и закрытые люди, они любят самостоятельность. А еще им совсем не важно мнение других, они полагаются только на себя.

10 ноября - 9 декабря

В эти даты рождены люди с тотемом собаки. Они дружелюбны, верны и бескорыстны. Они готовы дарить добро окружающим, не ожидая ничего в ответ. Но из-за этого могут быть слишком доверчивы.

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