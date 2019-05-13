В Киеве задержан 27-летний мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В ведомстве отметили, что 11 мая в Святошинское управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в отношении ее 15-летней дочери совершено сексуальное насилие.

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Когда полицейские прибыли на место происшествия, то выяснили, что мужчина, проживающий в их доме, совершил в отношении несовершеннолетней неправомерные действия сексуального характера.

Потерпевшую госпитализировали с характерными травмами. Мужчина задержан. По данному факту задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Раньше сообщалось о том, что отца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. А также в Киеве изнасиловали девушку у ее собственного дома.