В городе Ирпень Киевской области мужчина напал и избил проходившую мимо женщину. Избиение случилось на глазах у ребенка пострадавшей. У женщины повреждена щека, после инцидента пришлось обращаться в травмпункт, передает golos.ua.

Мать потерпевшей ищет свидетелей происшествия, чтобы наказать обидчика. Известно, что мужчину уже привлекали за телесные повреждения. Потерпевшие подозревают, что гражданин был в неадекватном состоянии: то ли после употребления алкоголя, то ли под воздействием психоактивных веществ.

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Полиция составила на хулигана протокол, но задерживать не стала.

Ранее сообщалось, что под Донецком пенсионер подорвался на гранате, а также киевлянин изуродовал лицо товарища.