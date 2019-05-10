В Одессе мужчину жестоко пытали [ Редактировать ]
В Одессе совершено разбойное нападение на соучредителя местной телекомпании, сообщили в главном управлении Национальной полиции Одесской области.
Нападение произошло 9 мая около 6.00 в частном жилом доме в районе 9-й станции Большого Фонтана - на улице Красных Зорь.
В частности, со слов потерпевшего, пятеро злоумышленников в масках перелезли через забор его жилого строения, и набросились на 77-летнего хозяина, который находился во дворе.
"Преступники втащили его в дом, где также находилась его 71-летняя жена. Супругов связали... В отношении мужчины применили физическое насилие - били его, в том числе ногами, прикладывали к телу раскаленный утюг. Под пытками преступники вынудили его отдать значительную сумму денег", - рассказали в полиции.
Сообщается, что у супругов отобрали 300 тысяч долларов, ювелирные украшения, мобильные телефоны, после чего скрылись. Перед тем, как покинуть место преступления, потерпевших заперли в доме. В правоохранительные органы обратился родственник, проживающий по соседству.
Как отметили в полиции, потерпевшему оказана соответствующая медицинская помощь. По факту открыто уголовное производство по статье "разбой" Уголовного кодекса Украины.
Раньше сообщалось о том, что мать без причины жестоко избивала дочь, а также в Ирпени произошел межнациональный конфликт.
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