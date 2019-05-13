Победительница международного конкурса Светлана Гасс из Одессы была признана самой красивой бабушкой мира. Бизнес-вумен, которой вскоре исполнится 60 лет, также стала Миссис Трансконтиненталь Класик (Ms. Transcontinental Classic), передает golos.ua.

Одесситка, оставшись вдовой в 90-х годах, имея на руках 11-летнюю дочь, занялась бизнесом, а через несколько лет открыла салон красоты. Сейчас в нем регулярно проводят дни, когда для пенсионеров обслуживание бесплатное.

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Женщину, на международный конкурс в США, где определяли самую красивую бабушку мира, тайно записала ее дочь. Выиграв его, Светлана Гасс отправилась на второй конкурс - в Атланту на Ms. Transcontinental Classic, благополучно став победительницей и в нем. Также одесситка попала в Книгу рекордов Украины как модель элегантного возраста.

Ранее сообщалось, что женщина разбогатела благодаря печенью, а также девушка превратила экс-бойфренда в стейк.