Официант Армандо Маркай из нью-йоркской пиццерии обнаружил чистый конверт во время уборки стола, за которым ранее обедала одна из клиенток заведения. Внутри парень нашел чек на внушительную сумму денег - 424 тысяч долларов, передает "Сегодня".

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"Субботы довольно людные, и я уже был готов выбросить в мусор все, что осталось на столе, но в последний момент увидел конверт", - отметил молодой человек.

Армандо также добавил, что этот конверт забыла пенсионерка, которая даже не оставив ему чаевых за обслуживание. Официант отдал чек владельцу заведения, а тот, в свою очередь, связался с редакцией одного из местных изданий и разыскал загадочную клиентку.

Владелицей чека оказалась 79-летняя пенсионерка, бывший социальный работник. Прибыв в заведение, она извинилась перед официантом, которому не оставила чаевых, и предложила заплатить. Однако молодой человек от денег отказался.

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